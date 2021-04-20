Mahkemeden Avrupa Süper Ligi kararı

Madrid'de mahkemeden Avrupa Süper Lig organizasyonu için tartışmalı bir karar çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mahkemeden Avrupa Süper Ligi kararı
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20 Nisan 2021 19:28
Avrupa Süper Ligi'nin açıklanmasının ardından dünyanın dört bir yanından tepkiler gelirken, Madrid'de ilginç bir gelişme yaşandı.

Madrid'de mahkeme, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig'e katılan takımlara, oyunculara ve teknik direktörlere yaptırım uygulamasının yasal olmadığı yönünde ihtiyati tedbir kararı verdi.

Öte yandan UEFA ve FIFA'nın organizasyonla ilgili tehditvari açıklamalarda bulunmasının da yasal olmadığı belirtildi.

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Lig organizasyonuna katılan takımlarda oynayan oyuncuların Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda oynayamayacağını belirtmişti.



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