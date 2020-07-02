Mahkeme kararını verdi: Fortnite Apple'a dönmüyor!

Fortnite App Store'a şu anlık dönmüyor. Samsung telefonlarda Galaxy Store sayesinde yüklenebilen Fortnite sürümü ve buna eşlik eden hediyeler ile Samsung, oyuncuları sevindirmişti. Epic Games'in Fortnite'ın silinme sürecini mahkemeye taşımasının ardından işler resmi bir yola sokulmuştu. İşte mahkeme kararını verdi, şu an için Fortnite App Store'a geri dönmüyor ancak Unreal Engine için bir karar çıktı.

Fortnite Apple tartışması için geçilen kritik eşik



Fortnite hem Play Store'dan hem de App Store'dan aynı gerekçe ile kaldırılmıştı. Epic Games söz konusu durum için Apple ile restleşmeyi tercih etmişti. Karşılıklı atışmalar ve misillemeler ile dikkat çeken süreç mahkemeye taşınmıştı.



Mahkemenin yargıcı Epic Games'e Apple'ın geliştirici araçlarını kullanmasını engelleyen geçici bir karar verdi. Epic Games, mahkeme süreci ile de oyunu Apple'a geri yüklemesi için bir karara vardıramamış gibi duruyor.



Mahkeme aynı zamanda Apple'ın, Epic'in Apple geliştirici hesaplarını kaldırmasını ve App Store'daki Unreal Engine güncellemelerini yasaklayan geçici bir kısıtlama kararı da verilmiş oluyor. Aslında bu bir tedbir. Biliyorsunuz 28 Ağustos tarihinde Apple, Epic Games'in tüm geliştirici hesaplarını kaldıracaktı.



İşte bu karar esasen, Apple geliştiricilerinin şu anda Unreal Engine'e olan erişiminin kesilmeyeceğinin bir kanıtı. Bugünkü kararın kapsamı sınırlı olmakla beraber sadece tarafları korumak adına alınmış gibi duruyor. Alınan bu tedbir, Apple'ın deneme süresince Fortnite , Unreal Engine veya diğer çeşitli Epic imzalı olan ürünlerine karşı harekete geçip geçemeyeceğini belirleyecek.



Hatırlatmak gerekirse Fortnite Apple tartışmasına Microsoft da Unreal Engine tarafından katılmıştı. Unreal Engine gibi bir oyun motorunun engellenmemesi gerektiğini açıklayan bir beyan yayımlayan Microsoft Oyun Geliştirici Deneyimleri Genel Müdürü Kevin Gammill, şirketin konu hakkındaki tavrını açıklamıştı. Bu noktada mahkemenin kararı Microsoft ve benzer şekilde düşünen şirketlerin hoşuna gitmeyecek gibi duruyor.



Kaynak: ShiftDelete



