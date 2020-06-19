Mahkeme kararı verdi: 'Neymar, Barcelona'ya ödeme yapacak'

İspanya La Liga devi Barcelona ile eski futbolcuları Neymar arasındaki "bonus" anlaşmazlığı yargıya taşınmıştı.



Barcelona Sosyal Mahkemesi'nin kararına göre Neymar, 43.6 milyon euro alacak talebiyle Barcelona'ya açtığı davada haksız bulundu. Brezilyalı oyuncu, Katalan ekibine 6.7 milyon euro geri ödeme yapacak.



PSG formasını terleten süperstarın, Barcelona'ya geri döneceği ile ilgili iddialar da gündeme gelmişti.



Bu sezon 22 resmi maçta forma giyen Neymar, 18 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.



