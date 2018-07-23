Mahir Ünal: 'Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde'

AK Parti MYK toplantısının ardından AK Parti sözcüsü Mahir Ünal açıklama yaparken Mesut Özil konusuna değindi."Maalesef özellikle Avrupa açısından kriz şu anda AB üzerinde yükseldiği evrensel değerle çatışır duruma gelmiştir. Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı bir tepki.. Almanya bazı yaklaşımlar bize göstermektedir ki aslında entgerasyon görüntüsünün altında asimilasyon amacının yattığı görülüyor. İnsan dilinden dininden ırkından dolayı hiçbir şekilde ötekileştirilmemesini savunuyoruz"