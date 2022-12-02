Mahalleden Ampute Milli Takımı'nın yıldızı oldu

Doğuştan dizinden itibaren sağ bacağı olmamasına karşın hayalinin peşinden koşarak futbol kariyerinde başarıdan başarıya koşan ampute milli futbolcu Muhammet Yeğen'in hikayesi gençlere örnek oluyor.



Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 28 yaşındaki Muhammet Yeğen, 2014'ten beri Ampute Milli Futbol Takımı forması giyiyor.



Küçük yaşlardan bu yana futbola ilgisi olan Yeğen, ilkokulda sınıflar arası maçlardaki performansıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezinden gelen ekiplerin dikkatini çekti.



Kariyerine Ankara'daki Türk Silahlı Kuvvetleri Engelliler Spor Kulübünün altyapısında başlayan Yeğen, Gaziantep Belediyesi Şahinbey Ampute Futbol Takımı'nda top koşturuyor.



Ampute Milli Takımı orta saha oyuncusu Yeğen, bir taraftan da Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde eğitimine devam ediyor.



- "Zirveye çıkmak kolay değil ama zirvede kalmak da bir o kadar zor"



Yeğen, ilkokulda arkadaşlarıyla oynadığı mahalle maçlarından milli takıma uzanan serüvenini AA muhabirine anlattı.



Milli takım aday kadrosuna 2012'de çağrılan Yeğen, Dünya Şampiyonası'na hem yaşı gereği hem de yeterli tecrübesi olmadığı için katılamadı. 2014 yılında Ampute Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçilen Yeğen'in milli takım kariyeri, aynı yıl yapılan Dünya Kupası ile başladı.



2018 yılında Dünya Kupası'nda Angola'ya yenilerek ikinci olduklarında çok üzüldüklerini anlatan Muhammet Yeğen, 2022 Dünya Kupası'nda Angola'ya galip gelerek rövanşı aldıklarını ve Dünya Şampiyonu olduklarını söyledi.



Takım olarak yoğun bir kamp süreci geçirdiklerini anlatan Yeğen şöyle devam etti:



"Zirveye çıkmak kolay değil ama zirvede kalmak da bir o kadar zor. İki Avrupa Şampiyonluğu ve bir Dünya Şampiyonluğu apoletimiz var, bundan sonra şampiyonalara böyle katılacağız. Başarılı olmak için çok çalışmak gerekiyor, yapana kadar o sahadan çıkmıyoruz. Ya olacak ya olacak, bunun başka bir alternatifi yok."



- "İki ayağımın üstünde ilk defa durduğumda düşecekmişim gibi hissettim"



Muhammet Yeğen, 2014'te geçirdiği ameliyatla bacağına protez takıldığını, iki ayağının üstünde ilk defa durduğunda düşecek gibi hissettiğini ifade ederek "Koltuk değneklerine alıştığım için 'Nasıl olacak?' diye düşündüm. Bir çocuk nasıl emekleyip yürümeye başlarsa böyle bir süreç geçirdim. Ama yine de çok güzel bir duygu iki elini, iki bacağını kullanarak yürümek." dedi.



Şampiyonalar nedeniyle üniversitede dönem uzattığını anlatan Yeğen, "Eğitim bizim için gerçekten önemli ama bayrağımızı temsil ettiğimiz için okulumuzun uzaması hiç önemli değil. Ben eğitim için kulübe 'hayır' diyebilirim ama milli takım için diyemem. Üniversite hocalarımız çok anlayışlı." diye konuştu.



- "Türk halkından gelen mesajlar çok etkiliyor"



Türk halkından sadece maçlarda değil her zaman çok büyük destek gördüklerini aktaran Yeğen, bu durumun takımca kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. "Bir insanın 'Gurur duyduk.' derken gözünden o sıcaklığı anlayabiliyoruz." ifadesini kullanan Yeğen gelen mesajların kendisini çok etkilediğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



"Bir gün tanımadığım biri 'Size çok teşekkür ederim, hayata yeniden dönüşüme vesile oldunuz.' yazmış. O mesajı okuyunca gözlerimden yaşlar aktı. Uzvunuz olmayabilir, iki ayakla yapılan şeyi tek ayakla yapıyor olabilirsiniz ama başardığınız şey o kadar muazzam ki yapmış olduğunuz iş, bazen başka birinin hayatına dokunabiliyor. O gün o kadar huzurlu uyudum ki anlatamam."





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