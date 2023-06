Mahalle tipi spor alanları artıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde 10 binden fazla mahalle tipi spor alanının inşa edilerek halkın hizmetine sunulduğunu, bu tesislerin sayısının Cumhuriyet'in 100. yılında daha da artacağını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin hem sosyal hem sportif açıdan doğru yetişmeleri ve gelişmeleri için hayata geçirilen yatırımlarına her geçen gün yenisini eklemeye devam ediyor. 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde halı sahasız mahalle kalmaması için hummalı bir çalışma sürdürülüyor.



FUTBOL BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHALARI YAPILIYOR



Türkiye'nin dört bir yanında yükselen mahalle tipi tesislerde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor. 2005 yılından itibaren Türkiye genelinde 2 bin 871 mahalle tipi futbol sahası, bin 280 mahalle tipi basketbol-voleybol sahası ve 6 bin 52 pota projesinin yapımı tamamlandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Amacımız ülkemizde her bir gencimizin spora kolayca ulaşabilmesini sağlamak. Sosyal hayatlarını, sportif faaliyetlerle harmanlamak isteyen gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi daha sağlıklı, daha iyi yetiştirebilelim ki geleceğe de o denli güvenle bakabilelim." ifadelerini kullandı.



"OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ"



Bakan Osman Aşkın Bak, mahalle aralarına yapılan küçük spor komplekslerini Türkiye'nin dört bir yanında görmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bu yatırımlarla ilgili ailelerden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ailelerimiz, çocuklarının nerede vakit geçirdiğini biliyorlar. Gençlerin ve sporun bakanlığı olarak biz de üzerimize düşeni yapıyor, bu tesislerin Türkiye'nin her tarafına daha fazla yayılmasını ve kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde 10 binden fazla mahalle tipi spor alanı inşa edilerek halkın hizmetine sunuldu. Bu tesislerin sayısı Cumhuriyet'in 100. yılında daha da artacak." değerlendirmesinde bulundu.



"ONLARIN YANINDAYIZ"



Mahalle tipi tesislerle gençlerin sporu daha fazla özümseyeceğine işaret eden Bak, şunları kaydetti:



"Halı sahalar, basketbol ve voleybol sahalarıyla adeta bir spor kompleksini andıran mahalle tipi tesislerimizin spor yatırımları arasında ayrı bir önemi var. Zira burada profesyonel sahalardan bahsetmiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapabilecekleri, enerjilerini atabilecekleri aynı zamanda da sosyalleşebilecekleri yerler arıyorlar. Biz de bu sebeple, mahalle tipi diye tabir ettiğimiz tesisleri gençlerimizin kullanımına sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yaptığımız her şey bizi onurlandırıyor. Bu tür yatırımlarla da her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ