Maguire: 'Solskajer ile birlikte ağladım'

Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR"



Son dönemde istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyen İngiliz savunma oyuncusu, "Watfod karşısında aldığımız sonuç iyi değildi. Genel olarak son dönemde aldığımız sonuçlar hiç iyi değil. Solskjaer, bunun bedelini ödedi. Bizim de futbolcular olarak çok büyük sorumluluk almamız gerekiyor" dedi.



Ayrılık kararının kendileri için hayal kırıklığını olduğunu söyleyen Maguire, "Futbolcular sahada olan her şeyden sorumlu olmak zorunda, bir aradayız. Solskjaer bunun bedelini ödedi ve hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık" ifadelerini kullandı.



"SOLSKJAER İLE BİRLİKTE AĞLADIM"



Bundan sonra önlerine bakmaları gerektiğini ifade eden 28 yaşındaki futbolcu, "İyi değildik, bunu biliyoruz. Kendi aramızda da konuştuk. Şimdi önümüze bakma zamanı" şeklinde konuştu.



Ole Gunnar Solskjaer'e veda etmelerinin çok duygusal olduğunu söyleyen savunma oyuncusu, "Solskjaer, bizimle konuştu. Ona çok fazla saygı duyuyoruz. Solskjaer, bundan sonra bizi destekleyeceğini ve her maçı kazanmamızı istediğini söyledi. Bu, onun ne kadar değerli bir insan olduğunu gösteriyor. Solskjaer ile birlikte ağladım" diye görüşlerini aktardı.





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