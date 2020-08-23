Maguire davası ertelendi, ülkesine dönebilecek

Yunanistan'un Mikonus adasında kavgaya karışan ve tutuklanan Manchester Unitedlı Harry Maguire'ın davası ertelendi ve serbest kaldı.



Yapılam duruşmada 25 Ağustos'a erteleme kararı çıkınca Maguire serbest kaldı ve ülkesine dönebilme şansı yakaladı. Yeni duruşmada İngiliz futbolcunun avukat aracılığıyla temsil edilebileceği ve davaya katılma zorunluluğu olmadığı belirtildi.



Harry Maguire hakkında fiziksel şiddet, hakaret, ve rüşvet teşebbüsleri nedeniyle dava açılmış ve ülkeden çıkış yasağına maruz kalmıştı.



