Magomed Ozdoev: 'Çok daha fazla atmamız gerekiyordu'

'in'yi 3-1 mağlup ettiği maçta ilk golü atan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Daha farklı kazanmaları gerektiğini kaydeden Ozdoev, "Çok mutluydum ama daha fazla gol atmamız gerekiyordu. 2. golü de attık, Fenerbahçe attı ve 1 gol daha atmamız gerekiyordu. Oynamaya devam ettik ve aradığımız golü bulduk ama yine de kolay geçtiğini söyleyemem" dedi.Ara verdiklerini vurgulayan Rus oyuncu, "Her seferinde daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki maç, uzun aradan sonra oynadığımız ilk resmi maçtı. Devre arasındaydık ve bu maça daha iyi durumda çktık ve güzel bir sonuç aldık" ifadelerini kullandı.