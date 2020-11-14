Magnussen, Formula 1 pilotlarına öfkeli

Haas pilotu Kevin Magnussen, sıralama turlarında ilk seansta elendi ve yarışa 16. sırada başlamaya hak kazandı.



Q1 seansının son bölümünde Alpha Tauri pilotu Daniil Kvyat'ın spin atması sonrası 3. virajda sarı bayraklar devreye girdi.



Pilotların sarı bayrak gereği yavaşlaması gerekiyordu ancak birçoğu sürelerini kısaltmayı başarırken, Magnussen yavaşlaması sonrası 1 sıra farkla Q2'ye kalma şansını kaçırdı.



"BEN SAYGI GÖSTERDİM"



Magnussen açıklamasında; "Ben karara saygı gösterdim ve turu yarıda bıraktım. En iyi turumdan 3 saniye gerideydim ve pist daha iyi hale gelmişti. Herkes sınırlarını zorladı, ben ilk seansta elenmiş oldum." dedi.



Karara tepki gösteren Magnussen, sarı bayrak çıkmadan önce 7. sırada yer alıyordu.



