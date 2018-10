Magnum Porsche kazananları 2018

araştırılıyor. Magnum Porsche çekilişi isim listesi ne zaman açıklanır? Vatandaşlar heyecanla çekiliş sonuçlarını beklemeye başladılar. SON DAKİKA... Magnum Türkiye Facebook hesabı üzerinden çekilişin canlı yayınlanacağı duyurulmuştu. Çekiliş gerçekleştirildi.Magnum çekiliş sonuçları isim listesi ne zaman açıklanır sorusu merak ediliyor. Magnum Porsche çekilişi canlı izleme linki araştırılıyor. Magnum Türkiye Facebook hesabı üzerinden çekilişin canlı yayınlanacağı duyurulmuştu. Çekiliş gerçekleştirildi. Magnum Türkiye Instagram hesabı üzerinden canlı yayın videosuna ulaşabilirsiniz. 2004 yılından bu yana her yıl farklı bir sürpriz hediye kampanyası ile ilgileri üzerine toplayan Magnum, şimdiye dek Aston Martin, Lamborghini, Porsche Boxster, Porsche Cayman, Maserati gibi 13 lüks marka otomobili İstanbul, Bursa, Mersin, Kırklareli, Nevşehir, Ordu, Konya, Niğde gibi şehirlerde yaşayan Magnum severlere hediye etti. 01 Nisan 2018 ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, promosyonlu Magnum ürünlerinden satın aldıktan sonra ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak 2992 kısa mesaj servis numarasına SMS ile gönderenler veya www.magnum.com.tr internet sitesindeki ya da Magnum iPhone / Magnum Android uygulamasındaki ilgili alana girenler çekilişe katılmaya hak kazanmışlardır. Vatandaşlar heyecanla çekiliş sonuçlarını beklemeye başladılar. İki Porsche Cayman Magnum Edition, 9 Ekim Salı günü, Noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak yapılacak çekiliş ile sahiplerini buluyor. Çekiliş, Magnum Türkiye Facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak ve kazananlar, 13 Ekim 2018 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında ve magnum.com.tr'de ilan edilecek.01 Nisan 2018 ile 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, promosyonlu Magnum ürünlerinden satın aldıktan sonra ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak 2992 kısa mesaj servis numarasına SMS ile gönderenler veya www.magnum.com.tr internet sitesindeki ya da Magnum iPhone / Magnum Android uygulamasındaki ilgili alana girenler çekilişe katılmaya hak kazanmışlardır. Ancak başvuru 30 Eylül tarihi itibari ile sona erdi.Magnum Porsche mesaj ile katılım yapmak isteyen kişiler için SMS numarası olarak 2992 numarasını kullanıyor. Magnum Porsche SMS no olarak kullanılan 2992 numarasına ad, soyad ve adres bilgilerinin gönderilmesi yeterli oluyor. Magnum Porsche SMS fiyatı / mesaj ücreti olarak ise Turkcell için 0,85 lira, Avea ve Türk Telekom için ise 0,65 olarak ücretlendirilmektedir.2 Kişiye Porsche Cayman Magnum Edition 1988cc 300hp Benzinli 2018 Model Otomobil (Değeri:130.084 Euro)Önemli Not: İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamazlar.Bu kampanya MPİ'nin 22.12.2017 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.7186 sayılı izni ile Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından düzenlenmiştir.Magnum Porsche modeli olarak Porsche Cayman Magnum Edition 1988 cc 300 HP Benzinli 2018 model araba kazanacak. İlan edilen Magnum Porsche 2018 fiyatı ise 130.084 Euro olarak açıklanmış durumda. Yani 5 Temmuz 2018 kuru ile hesaplarsak Magnum Porsche kazananlar 701 bin 152 liralık ödülün sahibi olacaklar.Şimdiye dek, Magnum'un promosyon kampanyalarında 13 kişi lüks otomobil, bir kişi Beneteau Yelkenli Tekne, beş kişi ise lüks daire sahibi oldu. Bunun yanı sıra, pek çok kişi dünyanın birçok noktasına seyahat etme fırsatı yakaladı.2004 yılından bu yana her yıl farklı bir sürpriz hediye kampanyası ile ilgileri üzerine toplayan Magnum, şimdiye dek Aston Martin, Lamborghini, Porsche Boxster, Porsche Cayman, Maserati gibi 13 lüks marka otomobili İstanbul, Bursa, Mersin, Kırklareli, Nevşehir, Ordu, Konya, Niğde gibi şehirlerde yaşayan Magnum severlere hediye etti.Bu yıl verilecek iki Porsche Cayman Magnum Edition'ın hangi illere hediye olarak gideceği ise merak konusu.Her Magnum kodu 2 çekiliş hakkı verdiYemiş olduğunuz her dondurma çubuğu üzerinde harfler ve rakamlarda oluşan 8 haneli bir şifre yer alıyor. Bu çubuklarda yazan kodları giren kişiler Magnum Porsche 2018 çekilişine katılmak için 2 hak elde etti.