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Magic'in, Jordan döneminde süperstar olabileceklerini düşündüğü beş oyuncu!

NBA efsanesi Magic Johnson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın döneminde süperstar olacağını düşündüğü beş oyuncuyu listeledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Magic Johnson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın döneminde süperstar olacağını düşündüğü beş oyuncuyu listeledi.

Johnson kısa bir süre önce The Last Dance'ı tartışmak için ünlü analist Stephen A. Smith ile konuştu. Smith'in sorusunu yanıtlayan Johnson, Jordan döneminde LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Davis ve Giannis Antetokounmpo'nun oynayabileceğine inandığını belirtti.

Johnson, Durant'ın muhtemelen sadece kendi döneminde değil, diğer dönemlerde de güçlü bir skorer olabileceğini belirtti. Ayrıca Magic, Curry'nin muhtemelen şimdi yaptığı gibi şut atabileceğine de inandığını söyledi.

Smith'in, bugünün oyuncularının diğer dönemlerde iyi olmayacağını söyleyen bazı eleştirmenleri susturmak için soruyu gündeme getirdiği düşünülüyor. Bazıları, bugünün süper yıldızlarının çok daha fiziksel bir oyun ortamında başarılı olamayacağını söylüyordu.

Ve Magic ise konuyla ilgili görüşlerini paylaşmak için mükemmel bir adam gibi görünüyor. Bilindiği gibi, Johnson ve Los Angeles Lakers, 80'li yıllarda hand-check kurallarının olmadığı ve sportmenlik dışı faullerin sadece aşırı durumlarda çalındığı dönemde beş şampiyonluk kazanmıştı.


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