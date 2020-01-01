Magic'in itirafı: "Tweet'lerimi başkalarına yazdırıyorum"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, tweetlerini kendisinin yazmadığını itiraf etti.



Johnson bugün hala spor dünyasında etki yaratmanın bir yolunu buluyor. Ama, geçmişteki gibi Showtime Lakers dönemi ya da Los Angeles Dodgers'ın hissedarı olmasıyla ilgili değil. Artık sosyal medyada, özellikle de Twitter'da halkın dikkatini çekiyor.



Magic'in, Twitter'da yıllar boyunca bazı tepki gören ifadeler paylaştığı biliniyor. Ancak Rob Lowe ile yakın zamanda yayınlanan bir podcast'te, mevzubahis tweetler hakkında bir itirafta bulundu:



Lowe: 'Pardon My Take'i biliyor musun? Podcast'lerine katılmıştım. Bu adamlar bildiğin gibi senin büyük hayranların. Ben, onlara 'En iyi spor podcast'i sizsiniz, Magic Johnson ile röportaj yapacağım, o ilk konuklarımdan biri olacak, herhangi bir sorunuz var mı? Düşünceleriniz var mı?' diye sormuştum. Dediler ki 'Tweetlerini kendisi mi yazıyor? Bunu sormak zorundasın'. Ben de 'O kadar şey arasından bu mu? Gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan birine soracak bir sürü şey varken.' dedim. Ama sormak istedikleri şey bu, işte buradayım ve soruyorum: Neden tweet'lerine takmış durumdalar?



Magic Johnson: Bilmiyorum. Hayır, başkalarına yazdırıyorum. Onlara ne söylemek istediğimi söylüyorum ve onlar da yazıyor."



Johnson'ın, ligin geleceği ve gidişatıyla ilgili görüşlerini, ceza alma riskinden ötürü, istese de dile getiremediği biliniyor.



