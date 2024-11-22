Orlando Magic, Los Angeles Lakers'ı Franz Wagner'ın bitime 2,5 saniye kala bulduğu üçlük isabetiyle 119-118 devirerek, altı maçlık galibiyet serisine son verdi.



Anthony Davis'in son bölümde iki serbest atış ve orta mesafe şutu kaçırdığı Lakers, son dört gecenin üçünde üç ilk beş oyuncusu olmadan oynayan Magic takımına mağlup oldu.



Wagner, 37 sayısının 15'ini son çeyrekte atarken, 11 de asist ekledi. Jalen Suggs 23 sayı eklerken, Moritz Wagner sezon rekoru 19 sayı buldu. Magic, böylece son sekiz maçtan yedisinde galip geldi.



Lakers tarafında Davis, 39 sayı ve 9 ribaundla takım lideri olurken, LeBron James ise 31 sayısının 14'ünü dördüncü çeyrekte attı.



Los Angeles, sekiz maçta ilk kez evinde kaybetmiş oldu.



Gecenin diğer sonuçları:



Wolves 105-110 Raptors

Jazz 118-126 Spurs

Pistons 121-123 Hornets



