Magic ve Isiah, dargınlıklarına son verdi

Efsane oyuncular Magic Johnson ve Isiah Thomas, Salı gecesi yayınlanan duygusal bir NBA TV özel programı sırasında uzun süren dargınlıklarını herkese açık bir şekilde sonlandırdı.
Johnson ve Thomas, 1980'lerde son derece yakın arkadaş ve rakiptiler, ancak bu ilişki kötü bir biçimde sona ermişti: Isiah, Magic'in HIV virüsüne sahip olması sonucu basketbolu bırakmasıyla bilimum kişiye Magic'in cinsel tercihi hakkında sorular sormuştu (Magic'in iddiası buydu, fakat Isiah bunu reddetmişti) ve Magic de gizliden Isiah'yı 1992 Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Dream Team'den uzak tutmak için çalışmıştı.
Her ikisi de bu dostluğun bitmesiyle ilgili birbirlerinden özür diledi.
Programdan can alıcı noktalar şu şekildeydi: "Isiah: 18-19 yaşından beri göz önündeyiz. İnsanlar yolculuğumuzu, iniş çıkışlarımızı, rekabetçiliğimizi gördü. Ayrılışımızı, tekrar bir araya gelişimizi... Ve Chris Webber ile Jalen Rose gibi, Kevin Durant'le Russell Westbrook'un yaşadığı gibi, benle Magic'in insanlara ilişkilerde kötü zamanlar ve iyi zamanlar olduğu kadar, birbirinize iki yetişkin adam olarak beslediğiniz sevginin baki kaldığı ve geri dönebileceğini göstermemiz gerekiyor."
İkili oturumda, 1988 NBA Finalleri arızanın başladığı dönem olarak gösterildi. 6. maçta bileğini burkan ve buna rağmen harika bir performans gösteren Isaiah Thomas'ın, 7. maçta Magic tarafından maruz kaldığı ve Lakers'ın seriyi kazanmasına oldukça yardımcı olan sert faulün perde arkası da ikili tarafından anlatıldı.
Thomas, bu durumu "Lakers'ın ve dostluğumuz arasında bir seçim yapmak zorundaydın"
şeklinde yorumladı.
Magic, "Senden özür dilemek istiyorum. Birlikte olamadığımız için seni incittiysem... Seni uzun zamandır sevdim ve hayran kaldım, kardeşim. Her zaman birbirimizi destekleyeceğiz. Arkadaşlığımızı özlüyorum ve bu da geri gelecek, kardeşim."
şeklinde yanıt verdi ve sarıldılar.
İşte o sohbetin en duygusal anı: