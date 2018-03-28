Magic ve Isiah, dargınlıklarına son verdi

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Efsane oyuncular Magic Johnson ve Isiah Thomas, Salı gecesi yayınlanan duygusal bir NBA TV özel programı sırasında uzun süren dargınlıklarını herkese açık bir şekilde sonlandırdı.Johnson ve Thomas, 1980'lerde son derece yakın arkadaş ve rakiptiler, ancak bu ilişki kötü bir biçimde sona ermişti: Isiah, Magic'in HIV virüsüne sahip olması sonucu basketbolu bırakmasıyla bilimum kişiye Magic'in cinsel tercihi hakkında sorular sormuştu (Magic'in iddiası buydu, fakat Isiah bunu reddetmişti) ve Magic de gizliden Isiah'yı 1992 Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Dream Team'den uzak tutmak için çalışmıştı.Her ikisi de bu dostluğun bitmesiyle ilgili birbirlerinden özür diledi.Programdan can alıcı noktalar şu şekildeydi:İkili oturumda, 1988 NBA Finalleri arızanın başladığı dönem olarak gösterildi. 6. maçta bileğini burkan ve buna rağmen harika bir performans gösteren Isaiah Thomas'ın, 7. maçta Magic tarafından maruz kaldığı ve Lakers'ın seriyi kazanmasına oldukça yardımcı olan sert faulün perde arkası da ikili tarafından anlatıldı.Thomas, bu durumuşeklinde yorumladı.Magic,şeklinde yanıt verdi ve sarıldılar.İşte o sohbetin en duygusal anı: