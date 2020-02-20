Magic ve Grizzlies, Utah Jazz'le aynı uçağı paylaşmış!

Utah Jazz'in, koronavirüs sebebiyle NBA'in askıya alınmasından önce oynayacağı Oklahoma City Thunder karşılaşması için Oklahoma City'ye seyahat ederken kullandığı takım uçağının, Orlando Magic ve Memphis Grizzlies tarafından da kullanıldığı rapor edildi.



Jazz ve Thunder arasındaki karşılaşmadan birkaç dakika önce, Rudy Gobert'in COVID-19 (koronavirüs) testlerinin pozitif olduğu açıklanmıştı. Maçtan önce NBA, sadece takımlar ve sınırlı bir mürettebatın bulunacağı kapalı kapılar ardından maç oynamaya başlayacaklarını duyurmak üzereydi. Ancak Gobert ile ilgili haberlerin hemen ardından, NBA başkanı Adam Silver 2019-20 sezonunun tamamının ertelendiğini hızlı bir şekilde duyurmuştu.



Uçak firması Delta, koronavirüsün yayılmasını önlemek için hızla adımlar attı. Ayrıca, NBA takımlarının sezon boyunca uçakları paylaştıkları ortaya çıktı. Bu nedenle, bu durum Silver'ın sezonu derhal askıya alma hamlesini haklı çıkaran sebeplerden biri.



SAHAYI 34 FARKLI OYUNCUYLA PAYLAŞTI!



Ek olarak, COVID-19'in asemptomatik olduğu, yani virüs bulaşmış bir kişinin mutlaka semptom göstermeyebileceği, ancak yine de diğer insanları enfekte edebileceği biliniyor. Bu nedenle, Gobert Çarşamba günü pozitif çıkmasına rağmen, daha önce onunla temasa geçmiş olanlar hala risk altında.



Raporlar, Fransız oyuncunun Cuma gününden beri sahayı 34 farklı oyuncu ile paylaştığını gösteriyor.



NBA çoğu takıma kendi karantinaya alma talimatı verdi. Jazz ekibi halen soyunma odalarında ve evlerine gitmeisne izin verilmiyor. Lig, bu süreyi virüsün yayılmasını önlemeye nasıl yardımcı olacaklarını değerlendirmek için kullanacak.



