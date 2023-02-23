Magic, VanVleet'le "ciddi meblağlar konuşmak istiyor"

Orlando Magic'in bu yaz serbest oyuncu piyasasında Toronto Raptors guardı Fred VanVleet'i sıkı bir şekilde takip edebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Magic, VanVleet'le 'ciddi meblağlar konuşmak istiyor'
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23 Şubat 2023 14:30
Orlando Magic'in bu yaz serbest oyuncu piyasasında Toronto Raptors guardı Fred VanVleet'i sıkı bir şekilde takip edebileceği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Magic'in VanVleet serbest kaldığında kendisiyle "ciddi miktarda yüksek meblağları konuşmaya istekli" olacağını söyledi.

Raptors guardının 2023-24 sezonu için 22,8 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunsa da, sözleşmesinin son yılında bu opsiyondan vazgeçmesi bekleniyor.

VanVleet bu sezon maç başına 19.7 sayı, 6.6 asist ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalarken, All-Star arasından 28-31 seriyle çıkacak olan Toronto, Doğu Konferansı'nda onuncu sırada yer alıyor.

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