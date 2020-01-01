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Magic, tarihinde ilk kez sezona 4-0 başladı!

Orlando Magic, sezondaki dördüncü galibiyetini alarak, takım tarihinde ilk kez, ilk dört maçta sezona namağlup başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic, sezonun ilk dört maçında dördüncü galibiyetini alarak, takım tarihinde ilk kez sezona namağlup başladı.

Orlando, Oklahoma City Thunder'a karşı aldığı galibiyetle, Atlanta Hawks ile birlikte 2020-21 sezonunun başından bu yana yenilmeyen tek iki takım oldular.

Ayrıca pivot Nikola Vucevic, son zamanlardaki etkileyici performanslarına 28 sayı ve 10 ribaund'ı da ekledi ve böylece, Nick Anderson'ı geride bırakarak takım tarihinde en çok basket bulan oyuncu oldu.

Markelle Fultz da 11 sayı ve 10 asistle sezondaki ilk, kariyerindeki ise altıncı double-double'ı kaydetti.


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