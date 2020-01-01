Magic: "Tanrı, şükür ki Kobe'yi hayatıma sokmuş..."

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, merhum Kobe Bryant'ın emekli olduktan sonra saha dışında ne kadar ilham verici olduğunu açıkladı.



Oyun kariyeri boyunca Bryant, ligdeki en iyi oyunculardan biriydi. Ve emekli olduktan sonra, sadece spora değil, topluma da çok şey kazandırmıştı.



Yakın zamanda, Kobe'nin eski yakın arkadaşı ve takımın bir diğer efsanesi Magic, ilişkilerinin emeklilik sonrası nasıl olduğunu ve Kobe'nin toplum için nasıl bu kadar çok şey yaptığını anlattı:



"Çok güzel anlarımız oldu. İşle, hayatla, eş olmakla ve baba olmakla ilgili konuşurduk. Kobe ile konuştuğum her andan zevk alırdım. Ayrıca emekliliğinden zevk aldığını da görürdüm. Onun yaratıcı olarak içerik ürettiğii ve bir Oscar kazandığını gördüm. Saha dışında yapabildiği şeyleri yapması, inanılmazdı."



Magic ayrıca Kobe'nin kadın basketbolu için nasıl çalıştığından da bahsetti:



"Ve sonra basketbol oyuncuları ile, kadın sporu için çalışması, onları lise, üniversite veya WNBA olsun, eğitmesi durumu vardı. Son olarak, evsizlere geri kazandırdıkları vardı. Evi olmayanlar için konut yarattığından emin olmak istemişti. Tanrı, şükür ki Kobe'yi hayatıma sokmuş, bu yüzden ona teşekkür ederim."



Dört kız çocuğu babası olan Kobe, kadın basketbolu için öncü isimlerdendi. Spora yaklaşımı, binlerce kişinin WNBA'e ve kadın basketboluna daha fazla saygı duymasını sağlamıştı. Merhum kızı Gianna'nın takımının koçluğunu yapan Kobe, bunu yapma biçimiyle herkese ilham veriyordu. Ayrıca Sabrina Ionescu gibi WNBA oyuncularıyla çalışmış ve onlara yardımcı da olmuştu.



Vefatı, NBA, WNBA ve bir bütün olarak basketbol için büyük bir kayıp oldu...



