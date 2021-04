Magic, son şutu Durant'e değil, LeBron'a veriyor!

NBA efsanesi Magic Johnson, kritik anlarda şut kullanacak oyuncu olarak Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant yerine Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i seçti.



"The Tonight Show With Jimmy Fallon" talk show'una konuk olan Magic, Fallon'ın kendisinden maçın son iki saniyesinde şutu kullanacak kişi olarak KD ve LeBron arasında tercih yapmasını istediğinde, cevabı şöyle oldu:



"Eyvah! Of. KD'nin bir skorer olduğunu ve bu pozisyonda gördüğümüz en iyilerden biri olduğunu biliyorsunuz. Ama ben kazananın yanında olacağım. LeBron'u seçmem gerekiyor, çünkü KD'den daha fazla şampiyonluğu var."