Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Lakers'ın ön bürosundan istifa ettikten kısa bir süre sonra genel menajer Rob Pelinka ile arasını düzelttiğini söyledi.



Magic'in, Pelinka'ya karşı asla gerçek bir kin beslemediği ortaya çıktı. Lakers efsanesi, Pelinka ile olan ilişkisinin, basketbol operasyonları başkanlığından istifa etmesinden kısa bir süre sonra düzeldiğini belirtti.



Johnson, 2018-19 sezonunun son gecesinde, Pelinka'nın organizasyon içinde kendisini "arkadan bıçakladığını" hissettiği için, Lakers'ın basketbol operasyonları başkanlığından istifa etmişti.



Los Angeles Times'tan Brad Turner'a göre, ikili ilişkilerini düzeltti ve Lakers şampiyonluğunu birlikte kutladılar:



"Ben gittikten sonra o şeyler geçmişte kaldı. Lakin ben hala bir Laker'dım ve o konuda hiçbir şey değişmedi. Ayrıca Jeanie ve benim birbirimize duyduğumuz sevgi her zaman bakiydi ve olmaya da devam edecek. Bu da değişmedi.



Lakers için her zaman en iyisini istedim ve bu yüzden Lakers'ın bir NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak için yapabileceğim her şeyi yapacaktım. Rob ve ben durumu aşabildik ve şimdi iyi durumdayız. Hala arkadaşız. Hatta dün gece şampiyonluğu tekrar etmekle ilgili konuşuyorduk."



Johnson, Lakers başkanı olarak LeBron James'in serbest oyuncu döneminde takıma imza atmasında büyük rol oynamıştı ve bu da, organizasyonun tekrar zirveye yükselmesi için ilk adımdı.



Magic, Los Angeles şampiyonluğu kazandıktan sonra, Pelinka'nın telefonla ilk aradığı kişilerden biriydi. Pelinka, geçtiğimiz yaz Anthony Davis ile takas yaparken, Lakers'ın şampiyonluk kadrosunu oluşturmada etkili olmuştu.