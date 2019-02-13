Magic: "Pelicans, Davis konusunda kötü niyetle iş yaptı"

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Los Angeles Lakers başkanı Magic Johnson, New Orleans Pelicans'ın, Anthony Davis için yaptığı görüşmelerde kötü niyetle çalıştığını söyledi.Magic, son takas işlemi başarısızlığı meselesi üzerinde durmadığını ve oyuncularının ileriye bakmalarını istediğini belirtti.Johnson'a, New Orleans ön ofisinin (genel menajer Dell Demps ve genel başkan yardımcısı Mickey Loomis tarafından yönetilen), Davis'in takas talebinin halka duyurulduğu andan, son takas tarihi bir anlaşma yapmadan geçinceye kadar, iyi niyetle hareket edip etmediği soruldu.Magiccevabını verdi.İşlerin New Orleans ile bu şekilde ilerlemesinin organizasyon üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağı sorulduğunda, Magic, Lakers'ı şampiyonluk formuna geri döndürme vizyonunda kararlı kaldı: