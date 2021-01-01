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Magic, NBA'den 'sakat oyuncu istisnası' aldı

Orlando Magic'in, guard oyuncusu Markelle Fultz'un sezonunu sonlandıran diz sakatlığı nedeniyle, ligden bir 'sakat oyuncu istisnası' aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic'in, guard oyuncusu Markelle Fultz'un sezonunu sonlandıran diz sakatlığı nedeniyle, ligden bir 'sakat oyuncu istisnası' aldığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre NBA, Magic'e 6.1 milyon dolarlık bir istisna verdi ve ekip bu istisnayı 19 Nisan'a kadar kullanmazsa, süresi dolacak.

Fultz, Orlando'nun 6 Ocak'ta Cleveland Cavaliers'a karşı oynadığı maçın ilk çeyreğinde, bir pozisyonda potaya giderken hiçbir temas almadan yere düşmüş ve acı içinde dizini kavramıştı.

Magic, çekilen bir MR'da Fultz'un çapraz bağlarının koptuğunu ve sezonun geri kalanını kaçıracağını duyurmuştu.


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