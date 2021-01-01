Magic, Michael Jordan döneminin başladığı anı paylaştı!

NBA efsanesi Magic Johnson, Chicago Bulls'un ikonik oyuncusu Michael Jordan'ın hüküm sürdüğü dönemin başlangıcı hakkında konuştu.



Magic yakın zamanda Bakari Sellers'ın podcast'inde, Jordan'la 1991 NBA Finalleri'nde karşılaştığı zaman, "Michael Jordan döneminin" başladığını anladığını açıkladı:



"Başladığını anlamak çok kolay olmuştu.



Onlarla 91'de NBA Finalleri'nde oynadığımızda, o ünlü pozisyonda içeri girmişti ve dili dışarıdayken bir anda sıçramıştı. Hepimiz aynı anda sıçramıştık ve onu durdurabileceğimizi sanmıştık. Havadayken topu sol eline aldığı an, hepimiz, 'Meşaleyi devretme vakti geldi' demiştik. Ve bizi o seride 4-1 yenmişlerdi.



Ve maçtan sonra ona 'Artık sıra sende, zaman senin zamanın' demiştim. O da tabii ki üst üste üç tane daha kazandı. Beyzbol için mola verdi, sonra geri gelip üç tane daha kazandı. Yani, dünyada başka kaç kişi birkaç yıl ara verip, geri dönerek üç şampiyonluk daha kazanabilir?"



