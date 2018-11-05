Magic: "Luke Walton'ı görevden almayacağım"

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Los Angeles Lakers'ın basketbol operasyonları başkanı Magic Johnson, koç Luke Walton'ı uyardığına dair haberlere açıklık getirdi ve kendisini "görevden almayacağını" söyledi.ESPN'e konuşan Magic,ifadesini kullandı.Johnson, Walton ile aralarında geçen diyaloga detaylı girmek isteyen muhabirlereşeklinde yanıt verdi.Magic, bu sezon olağan dışı bir durumun gerçekleşmemesi halinde Walton'ı baş antrenör olarak tutmayı planladığını belirtmişti.