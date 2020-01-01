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Magic: "LeBron'un dört yüzükle, Michael'ı şu anda geride bırakması zor"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, LeBron James ve Michael Jordan arasında süregelen G.O.A.T. tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, LeBron James ve Michael Jordan arasında süregelen G.O.A.T. tartışmalarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Magic, önümüzdeki sezon Lakers ile şampiyonluğu tekrar ederse, James'in "MJ ile yan yana olacağına" inanıyor.

Johnson, Forbes'tan Adam Zagoria'ya şu şekilde konuştu:

"Bir sonrakini kazanırsa, onun MJ ile yan yana olduğunu söylememek zor olacak. Sıradaki dediğim, beş NBA şampiyonluğu olacak, Jordan'da altı tane var ve James'te de dört tane var. LeBron'un Michael'ı dört şampiyonluk ile geride bıraktığını söylemek zor. Kazanıp şampiyonluğu tekrarladığında - buradaki anahtar kelime tekrarlaması - işte orada iyi bir argüman var."

James ise Jordan'ı "çok sevdiğini" ve GOAT'un kim olduğunu söylemesinin kendisine düşmediğini belirtmişti.


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