Magic: "LeBron, neden bu yılın MVP'si olduğunu yine gösterdi!"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, 46 sayıyla geçtiğimiz gece Cleveland Cavaliers'a karşı sezondaki en yüksek sayı miktarına ulaşan LeBron James'in ligin MVP'si olduğunu belirtti.



Bir Lakers ve NBA efsanesi olan Johnson, James'in bu sezon neden MVP olduğunu, attığı tweet'te şu şekilde açıkladı:



"LeBron James Cleveland'a geri döndü ve şov yaptı! Son 23 sayı, toplamda 46 sayı ve 7 üçlük! LeBron, neden bu sezon ligin MVP'si olduğunu bir kez daha gösterdi!"



James 46 sayı (19/26 şut isabeti, 7/11 üçlük isabeti), 8 ribaund ve 6 asistle, Lakers'ı Cleveland'a karşı 115-108 galibiyete taşımıştı.



