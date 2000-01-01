Magic: "LeBron, bence MVP olması gereken kişi"

Los Angeles Lakers efsanesi ve eski takım başkanı Magic Johnson, LeBron James ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo arasındaki MVP tartışması hakkında düşüncesini aktardı.



Magic, ödülü kazanan oyuncu olarak tercihini, 2018'de LA'ya katılmasına büyük şekilde yardımcı olduğu LeBron'dan yana kullandı. Johnson, ESPN'in "The Jump" isimli programının son bölümünde, Rachel Nichols'a şu şekilde detaylandırdı:



"LeBron oyunu çok farklı şekillerde etkiliyor ve bu yıl neredeyse triple-double ortalama yapıyor. Ve nasıl savunma oynadığını ve en önemlisi de inanılmaz bir lider olma şeklini düşündüğünüzde, o adamları gerçekten bir araya getirdi ve ayakta tuttu. LeBron'un kendisi de ayrı bir görev içinde. İnsanlara Cleveland'dan Lakers'a gidip bir şampiyonluk kazanabileceğini göstermek istiyor, özellikle Lakers'ın tarihini de düşününce. Bence LeBron bu sezon inanılmaz bir oyun oynadı ve Anthony Davis'in oyununu başka bir seviyeye taşıdı. LeBron'dan gerçekten çok etkilendim."



