Magic: "LeBron, bana 2018'de şampiyonluk getirmek istediğini söylemişti"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, LeBron James'in 2018'de Lakers'a katıldığında kendisine söylediklerini açıkladı.



Eski süperstar ve aynı zamanda eski takım başkanı Magic, LeBron'un 2018'de Los Angeles'a katılmayı kabul ettiğinde ona söylediklerini, ESPN'deki "KJZ Show" a açıkladı.



Magic ayrıca Anthony Davis'e oyununu yükselttiği için bol miktarda takdir de sundu:



"LeBron James, Los Angeles'a geleceğini söylemişti. Onunla oturduğumda bana bütün amacının bir şampiyonluk kazanmak ve Lakers'ı ait oldukları yere geri koymak olduğunu söylemişti ve o da aynen bunu yaptı.



Bu durum, yalnızca dünyaya LeBron James'in dünyadaki en iyi basketbol oyuncusu olduğunu görme fırsatını vermekle kalmadı, aynı zamanda Anthony Davis'i en büyük sahnede performans sergilerken izleme fırsatı da sundu. Ve o da domine etmişti."



