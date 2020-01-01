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Magic: "Lakers'a gel, Luka!"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'i, Lakers'a katılmaya çağırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'i, Lakers'a katılmaya çağırdı.

Magic, Mavericks'in süper yıldızı hakkında şakayla karışık bir istekte bulundu. NBA ve Lakers efsanesi, genç yıldızı son şampiyona katılmaya çağırdı.

Johnson, Stephen A. Smith ve Max Kellerman'la ESPN'in First Take programındayken, Lakers'ın "üçüncü yıldız oyuncuyu alması" konusu konuşuluyordu ve Kellerman, "Tam da Luka'nın oraya gitmesi gerektiği an" şeklinde bir yorum yaptı.

Magic ilk başta bunun ne demek istediğini anlamayarak "Luka için endişelenmiyoruz" ifadesini kullanırken, Kellerman ifadesini "gerekli olan üçüncü süperstar" şeklinde açıklayınca, NBA efsanesi bu fikri beğendiğini şöyle dile getirdi:

"Evet doğru. Luka, Lakers'a gel, bu çok hoşuma gider."

Elbette, Doncic'in Mavericks ile sözleşmesi olduğu için Lakers ile anlaşma imzalaması neredeyse imkansız durumda.

Dahası, takımın tartışmasız lideri olarak kabul edilen Luka'yı, Dallas'ın kadroda tutmak için her şeyi yapacağı da biliniyor.


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