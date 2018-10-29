Magic: "Lakers'a bir süperstar daha alacağım"

Los Angeles Lakers'ın basketbol operasyonları başkanı Magic Johnson, 2019 serbest oyuncu döneminde "başka bir süperstar daha alacağını" söyledi.
Kuzey Amerika merkezli yıllık beyzbol şampiyonluk serisi World Series'de, Los Angeles Dodgers ve Boston Red Sox arasında oynanacak 4. maç öncesi Fox Sports'ta bir programda yer alan Magic, gülüşmeler eşliğinde Lakers'a "bir süperstar daha alacağını" belirtti.
2018 yaz döneminde LeBron James'i kadroya katmayı başaran Magic, Dodgers ekibinin hissedarlarından biri.
Magic'in temennisi şu şekildeydi: