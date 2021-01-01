Magic: "Lakers bu yıl, geçen yıl girmediği bir rekabete girecek"

NBA efsanesi Magic Johnson, Los Angeles Lakers'ın bu sezon, "geçen sezon girmediği" bir rekabetin içine gireceğini söyledi.



Magic, ESPN'nin "First Take" programında analistler Stephen A. Smith ve Max Kellerman ile konuştu ve şu açıklamaları yaptı:



"AD ve LeBron'un sakat olarak çıkması, bir endişe kaynağı ve ben pivot pozisyonu konusunda da endişeliyim. Potayı, Dwight Howard ve JaVale McGee'in olduğu dönemdeki gibi savunamıyoruz. Boyalı alanı kapatamıyoruz, takımımızda bu tür bir boy üstünlüğü yok.



Umarım bu takas süresi içinde biri alınırsa veya serbest bırakılırsa, bu sorunu çözebiliriz. Herhangi bir takımın, playofflarda dört maç sağlıklı olması durumunda Lakers'ı yenmesi zor olacak. Ben Lakers'a inancım halen tam, ancak bu yıl geçen sezon girmedikleri bir rekabetin içine girecekler."



Magic sonrasında, Utah Jazz ve LA Clippers'ı Lakers için büyük rakipler olarak adlandırdı ve Clippers'ın eski ekibi için en büyük tehdit olduğunu belirtti.



