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Magic: "Kobe'nin Hall of Fame konuşması çok özel olurdu..."

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, merhum efsane oyuncu Kobe Bryant hayatta olsaydı, "özel" bir Hall of Fame konuşması yapabileceğini belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, merhum efsane oyuncu Kobe Bryant hayatta olsaydı, "özel" bir Hall of Fame konuşması yapabileceğini belirtti.

Mayıs ayında Hall of Fame'e alınacak olan Bryant, konuşmasını malesef kendisi yapamayacak olsa da, Johnson bu töreni dört gözle bekliyor.

Johnson, Los Angeles Times'tan Broderick Turner'a şu açıklamaları yaptı:

"O denli rekabetçi biri olduğu için, muhtemelen tüm zamanların en iyi konuşmalarından birini yapardı. Muhtemelen benim ve Michael'ın (Jordan) söylediklerini dinlerdi.

'Hall of Fame töreninde şimdiye kadarki en büyük konuşmayı yapacağım' derdi.."

Bryant ve kızı Gianna, diğer yedi kişi ile birlikte 26 Ocak 2020'de bir helikopter kazasında hayata gözlerini yummuşlardı.


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