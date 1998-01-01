Magic, Kobe ve Jordan'ın özel ilişkisine değindi

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve bir diğer Lakers efsanesi, merhum Kobe Bryant'ın özel ilişkisi hakkında konuştu.



ESPN'in "The Last Dance" belgeselinin 5. bölümü, 1998'deki All-Star maçında idolü Jordan'la unutulmaz bir şekilde düello yapan bir segment içeriyor.



Johnson'a göre, Madison Square Garden'daki bu ünlü eşleşme, Jordan'ın Şubat ayında Kobe ve Gianna Bryant için yapılan anma töreninde bahsettiği, ikisi arasındaki derin ilişkiyi başlatan şeydi.



"Kobe diğer adamlara saygı duyardı, ancak Michael'la bu durum farklıydı."



Bryant, hem oyun tarzında, hem de zanaatinde, Jordan'ı gururla taklit etmişti. Magic, Kobe'nin "Michael'ı herkesten farklı bir şekilde idol aldığını" söyledi.



"SAHA İÇİNDE VE DIŞINDA, SİZİN GİBİ OLMAK İSTİYORUM"



Johnson, 1998'deki All-Star maçının, 1992'de kendisinin ve Larry Bird'ün Jordan'a yaptıkları gibi, meşalenin bir devredilişi gibi hissettiğini de hatırladı.



"Sanki 'Senin gibi olmaya çalışıyorum ama ben de sana bu All-Star maçında nasıl olduğumu göstermek istiyorum.' gibiydi. Tıpkı Larry (Bird) ve benim Olimpiyatlarda meşaleyi Michael'a devrettiğimiz gibi, orada olduğum gerçeğini hala çok seviyorum."



Magic, ayrıca Bryant'ın NBA sonrası yaşamında Jordan'ı halen nasıl takip ettiğini tartıştı:



"Kobe'nin bana son söylediği şeylerden biri 'Sadece saha içinde değil, saha dışında da sen ve Michael gibi olmak istiyorum. O altı şampiyonluğu kovalıyordu ve Michael'ın saygısını istiyordu. Bence konuşmalarında kimsenin gidemeyeceği yerlere gidebilirlerdi. Michael'ın gerçekten onu önemsediğini biliyordu ve o da aynı şekilde Michael'a değer veriyordu."



