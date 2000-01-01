Magic: "Kobe, Jordan'a en yakın şeydi"

NBA efsanesi Magic Johnson, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'a "en yakın şey" olduğunu söyledi.



Magic de, Michael Jordan-Kobe Bryant karşılaştırmalarıyla ilgili fikrini paylaştı. Los Angeles Lakers efsanesine göre, Bryant, Jordan'a en yakın gördüğümüz oyuncu.



Johnson, ESPN'in First Take programında yer aldı ve bunun neden böyle olduğuna inandığını açıkladı:



"Önce saha içine bakalım. Kobe, Michael Jordan'dan sonra oyununu şekillendirdiği bir şekilde hayran kalmıştı. Kobe, Michael'a gördüğümüz en yakın şey. Neden? Çünkü Michael Jordan gibi sayı bulabiliyordu. Tıpkı Michael Jordan gibi aynı zihniyete ve tutuma sahipti, hiç acıması yoktu, sizi ezmeye devam ederdi ve tıpkı Michael Jordan gibi zihinsel ve fiziksel olarak sizi yok etmek isterdi. Aynı Michael Jordan gibi altı şampiyonluk kazanmak istedi. Yaklaştı, beş kazandı, ama altıncı şampiyonluğu hiç kazanamadı."



"BAŞKA KİMSENİN YAPMADIKLARINI YAPTILAR"



Magic, basketbol sahasında Jordan'ı taklit etmesinin yanı sıra, Kobe'nin basketbol dışındaki hayatını da büyük Jordan'ın hayatına göre şekillendirdiğini anlattı:



"Saha dışında, işini Michael Jordan gibi kurmak istemişti ve biliyor musunuz? O noktaya doğru gidiyordu da. Kobe işadamı olarak olağanüstü bir iş çıkarıyordu ve Jordan'ın saha dışında gittiği yoldan gidiyordu. Aynı zamanda kendi markasını inşa ediyordu ve bu yüzden Kobe ve Michael'ın birbirlerinden gerçekten zevk aldıklarına inanıyorum, çünkü çok az sporcunun gittiği, dünyaca ünlü oldukları, başarılı bir marka ve şirket kurabilecekleri noktalara geldiler. Şampiyonluklar kazanabildiler ve basketbol sahasında başka hiçbir oyuncudan görmediğimiz özel şeyler yapabildiler. Aynı zihniyete sahiplerdi ve bu yüzden saha dışında da iyi anlaştılar."



