Magic: "Jordan'ın üstünde, LeBron'un üstündeki gibi baskı yoktu"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kariyerinde Michael Jordan'dan daha fazla baskı ile başa çıkmış olduğunu söyledi.



Magic, ESPN'de şu açıklamaları yaptı:



"Los Angeles'a gelip, Lakers'a katılmanın, Staples Center'da asılı olan tüm formalar ve bayraklar yüzünden bunu yapmasının, ona ne kadar baskı uyguladığını biliyor musunuz? Ama bu genç adam, 'İstediğim bu, bu tür bir baskı istiyorum.' dedi ve Lakers taraftarlarına yapacağına söz verdiği her şeyi yerine getirdi. Michael Jordan'ın üstünde bu tür bir baskı yoktu, benim üstümde bu tür bir baskı yoktu, Larry Bird'de de yoktu."



Jordan birçok kişi tarafından NBA tarihindeki en büyük oyuncu olarak görülse de, James birkaç yıldır bu alana yaklaşıyor.



James, lise döneminden beri halk tarafından sürekli olarak beklentiler içinde yaşamıştı. Bu tür bir baskı birçok kişiyi ezmiş olsa da, bunun yerine James, 17. sezonunda bile bu beklentileri aşmaya devam ediyor.



