Magic Johnson'ın 16 favori MVP adayı!

Efsane oyuncu Magic Johnson, sezonda favori MVP adayları olarak LeBron James, Giannis Antetokounmpo ve Luka Doncic'i seçti.



Eski Los Angeles Lakers başkanı, ilk 16 MVP adayı oyuncu da dahil olmak üzere çeşitli NBA ödülleri için önde gelen oyuncuları belirttiği tweetler attı.



Magic, Twitter hesabından, MVP ödülü favorilerini şöyle sıraladı:



"Sırasıyla en iyi 16 MVP adayım:



1. LeBron James

2a. Giannis Antetokounmpo/2b. Luka Dončić

3. James Harden

4. Kawhi Leonard

5. Anthony Davis

6. Nikola Jokic

7. Joel Embiid

8. Jayson Tatum

9. Pascal Siakam

10. Donovan Mitchell

11. Ben Simmons

12. Kyrie Irving

13. Damian Lillard

14. Karl-Anthony Towns

15. Bradley Beal

16. Devin Booker"



Magic, James'i Lakers'ta başkanlık görevindeyken almıştı, ancak Johnson geçen Nisan ayında istifa ettiğini sürpriz bir şekilde açıkladığında ikilinin araları biraz bozulmuştu.



Johnson'ın istifa etmesinin sebeplerinden biri, Philadelphia 76ers point guardı Ben Simmons gibi oyuncularla veya genel olarak oyun hakkında özgürce konuşma imkanına sahip olmamasıydı.



