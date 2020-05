Magic Johnson, GOAT'unu belirtti: Michael Jordan

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı LeBron James'in önünde tüm zamanların en iyi oyuncusu olarak seçti.



Hem Jordan'ı, hem de Bron'ı çok iyi tanıyan Johnson, MJ ve LeBron karşılaştırmaları hakkındaki görüşlerini paylaştı. ESPN analisti Stephen A. Smith'in 'After the Dance' programında konuşan Magic, şunları söyledi:



"Her şeyden önce, LeBron James'e saygısızlık etmeyelim. Çünkü LeBron James büyük bir basketbol oyuncusu, oyunu şimdiye kadar oynamış en iyi oyunculardan biri. LeBron James bence, komple basketbolcuları düşündüğünüzde, muhtemelen tüm zamanların en iyisi. Ama "şimdiye kadarki en büyük kim" demek istediğinizde, o hala Michael Jordan'dır."



"LeBron James'in kariyeri henüz bitmedi. Hala oynamaya devam ediyor. Bu yüzden belki de daha fazla şampiyonluk kazanırsa, onu daha sonra yakalama şansı var."



"Ama günün sonunda ikisi de harika ve oyunu doğru şekilde oynadılar, takım arkadaşlarını daha iyi hale getirdiler ve şampiyonluklar kazandılar. Ve şükürler olsun ki, şu anda LeBron James'i izleyebiliyoruz. Bu onun zamanı, bu onun dönemi ve bu dönemi domine ediyor."



Magic açık bir şekilde konuştu ve MJ'i tüm zamanların en büyük oyuncusu olarak seçti, ancak LeBron'un emekli olmadan önce birkaç şampiyonluk daha kazanması ve GOAT unvanı için daha iyi bir argümana sahip olması için kapıyı kapatmadı.