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Magic Johnson'dan, Russell Westbrook'a destek!

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Lakers taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kalan Russell Westbrook'a ve ailesine destek oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Lakers taraftarlarının ağır eleştirilerine maruz kalan Russell Westbrook'a ve ailesine destek oldu.

Birçok kişi, Lakers'ın bu sezonki sıkıntılarının nedenlerinden biri olarak, takımla oldukça çalkantılı bir yıl geçiren Westbrook'un Anthony Davis ve LeBron James ile uyum sağlayamamasını göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde Westbrook'un eşi Nina Westbrook, Russ'ın medyada eleştirilmesinin bir sonucu olarak, ailesinin hayranlarından taciz ve ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.

Magic kısa süre önce Westbrook ailesine bir destek mesajı göndererek, Lakers taraftarlarını yaptıklarından ötürü eleştirdi:

"Laker Nation, bir araya gelip Russell Westbrook ve ailesini desteklemek bizim sorumluluğumuzdur. Westbrook ailesine yönelik tehditler ve saldırılar kesinlikle kabul edilemez ve hoş görülemez. Sporda bu tür davranışlara yer yoktur.

Russell, Lakers takımında önemli bir rol oynuyor ve sezonun geri kalanındaki ve NBA playofflarındaki başarımız için kilit bir bileşen olacak. Lütfen kendimize çeki düzen verelim ve Westbrook ailesine destek olalım."


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