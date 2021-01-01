Magic Johnson'dan aşı olmayanlara gönderme!

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, KOVID-19 aşısı olmayı reddeden NBA oyuncularıyla ilgili konuştu.



CBS News'e verdiği röportajda Magic, aşısız olan oyuncuların takım arkadaşlarını "yarı yolda bıraktığını" söyledi:



"Takım arkadaşlarınıza, 'Yanınızda olacağım' dersiniz. Ama aşı olmazsanız, olamazsınız; onları yarı yolda bırakırsınız. Bu da şampiyonluk şansınızı zedeler. Ben bunu takım arkadaşlarıma asla yapmazdım. Asla."



Aşı olmayan en yüksek profilli oyuncunun, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving olduğu biliniyor. New York şehri, ev sahibi takım oyuncularının oynamak için aşı olmalarını zorunlu kılmıştı. Nets ekibi geçtiğimiz hafta Irving'in aşıları tamamlanana kadar takıma katılamayacağını duyurmuştu.



