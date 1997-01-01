Magic Johnson belgeseli de geliyor!

NBA efsanesi Magic Johnson, kendi belgesel serisinin yapım aşamasında olduğunu duyurdu.



Magic, Michael Jordan ve Chicago Bulls'un 1997-98 sezonunun sahne arkasını inceleyen 10 bölümlük ESPN belgesel serisi "The Last Dance" için röportaj yapılan birçok NBA efsanesinden biriydi.



Johnson'ın da yakın gelecekte kendi belgeselinin gelebileceği ortaya çıktı.



Entertainment Tonight'dan Meredith B.Kile'a göre:



"Ve Johnson, sıradaki olacak! Eski profesyonel oyuncu, Jordan ile Bryant'ın ardından kendi belgesel serisinin yapılacağını paylaştı:



Heyecanlı bir şekilde 'Kobe'nin ardından ben varım!' diyen Magic, belgeselin basketbol kariyerinin yanı sıra aile ve iş çabalarına da odaklanacağını belirtti:



'Basketbol kısmını göreceksiniz, ama kendimi nasıl yeniden keşfettiğimi, nasıl iş yaptığımı ve bugün ne yaptığımı da işleyecek. Bunu dört gözle bekliyorum.'"



