Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Magic Johnson belgeseli de geliyor!

NBA efsanesi Magic Johnson, kendi belgesel serisinin yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Magic Johnson, kendi belgesel serisinin yapım aşamasında olduğunu duyurdu.

Magic, Michael Jordan ve Chicago Bulls'un 1997-98 sezonunun sahne arkasını inceleyen 10 bölümlük ESPN belgesel serisi "The Last Dance" için röportaj yapılan birçok NBA efsanesinden biriydi.

Johnson'ın da yakın gelecekte kendi belgeselinin gelebileceği ortaya çıktı.

Entertainment Tonight'dan Meredith B.Kile'a göre:

"Ve Johnson, sıradaki olacak! Eski profesyonel oyuncu, Jordan ile Bryant'ın ardından kendi belgesel serisinin yapılacağını paylaştı:

Heyecanlı bir şekilde 'Kobe'nin ardından ben varım!' diyen Magic, belgeselin basketbol kariyerinin yanı sıra aile ve iş çabalarına da odaklanacağını belirtti:

'Basketbol kısmını göreceksiniz, ama kendimi nasıl yeniden keşfettiğimi, nasıl iş yaptığımı ve bugün ne yaptığımı da işleyecek. Bunu dört gözle bekliyorum.'"


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal