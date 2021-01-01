Magic, HBO'nun Lakers belgeselini "izlemeyecek!"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, HBO'nun yaklaşmakta olan 'Showtime Lakers' belgeselini "izlemeyeceğini" söyledi.



HBO'nun, Lakers'ın 1980'li yıllardaki ünlü 'Showtime' dönemine yeni bir bakış açısı kazandıracak olan 'Winning Time' adlı belgesel serisi, pek çok kişi tarafından merakla bekleniyor.



Ancak Magic Johnson, TMZ ile yaptığı sohbette bu kişilerden biri olmadığını açıklayarak, eski takımıyla ilgili yakında çıkacak olan belgeseli izlemeyeceğini dile getirdi:



"Hayır, başka belgesellerimiz yolda. Benim bir tane çıkacak, Jeanie Buss'ın Showtime'dan bir tane belgeseli çıkacak. Benim merakla beklediklerim bunlar. Bu seriyi pek dört gözle beklemiyorum, onu söyleyebilirim."



Magic Johnson, 1980'li yıllarda sekiz kez NBA Finalleri'ne yükselip beş şampiyonluk kazanarak tüm ligi domine etmiş olan 'Showtime' Lakers ekibinin ana yıldızı konumundaydı.



