Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Magic, Harden takasıyla ilgili: "Güzel hamle, yine de Lakers şampiyon!"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Brooklyn Nets'in James Harden takası hakkında konuştu ve her şeye rağmen bu sezonun şampiyonunun Lakers olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Brooklyn Nets'in James Harden takası hakkında konuştu ve her şeye rağmen bu sezonun şampiyonunun Lakers olacağını söyledi.

Magic, Twitter hesabında Harden'ın Nets'e gittiği büyük takas hakkında konuştu.

Johnson, Harden, Kyrie Irving ve Kevin Durant üçlüsünün beraber oynamasını izlemenin özel olacağını belirtse de, yine de Lakers'ın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına inandığını belirtti:

"James Harden'ın KD'ye ve Kyrie'ye katılmak için Brooklyn Nets'e takas edilmesi ve bu oyuncuları beraber izlemek, oldukça özel olacak ... ama yine de şampiyonluğu kazanmak için Lakers'ı seçiyorum."

Bu sezon Lakers ile Nets arasındaki ilk karşılaşma, 18 Şubat tarihinde oynanacak.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal