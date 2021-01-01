Magic, Harden takasıyla ilgili: "Güzel hamle, yine de Lakers şampiyon!"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Brooklyn Nets'in James Harden takası hakkında konuştu ve her şeye rağmen bu sezonun şampiyonunun Lakers olacağını söyledi.



Magic, Twitter hesabında Harden'ın Nets'e gittiği büyük takas hakkında konuştu.



Johnson, Harden, Kyrie Irving ve Kevin Durant üçlüsünün beraber oynamasını izlemenin özel olacağını belirtse de, yine de Lakers'ın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına inandığını belirtti:



"James Harden'ın KD'ye ve Kyrie'ye katılmak için Brooklyn Nets'e takas edilmesi ve bu oyuncuları beraber izlemek, oldukça özel olacak ... ama yine de şampiyonluğu kazanmak için Lakers'ı seçiyorum."



Bu sezon Lakers ile Nets arasındaki ilk karşılaşma, 18 Şubat tarihinde oynanacak.



