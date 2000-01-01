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Magic, Gordon ve 15'inci Draft hakkını paket olarak sunmayı planlıyor

The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Orlando Magic, NBA Draftı'ndaki sırasını yükseltmek adına, elindeki 15'inci sıra seçimi ve Aaron Gordon'ı paket olarak takas etmeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Ringer'dan Kevin O'Connor'a göre Orlando Magic, NBA Draftı'ndaki sırasını yükseltmek adına, elindeki 15'inci sıra seçimi ve Aaron Gordon'ı paket olarak takas etmeyi planlıyor.

Bununla birlikte, Magic eğer 15'inci sırada kalırsa, bu seçimi "inatçı bir savunmacı" olarak nitelendirilen Kentucky çıkışlı skorer Tyrese Maxey gibi, lotarya değeri sağlayabilecek biri için kullanabilir.

Son birkaç gün içinde Magic'in Gordon ile takas yapmak için görüşmelerde olduğuna dair söylentiler başlamıştı.

25 yaşındaki Gordon'ın, 2021-22 NBA sezonu sonuna kadar Magic ile kontratı bulunuyor ve önümüzdeki iki yılda yaklaşık 34.5 milyon dolar kazanacak.


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