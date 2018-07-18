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Magic: "Golden State'den korkmuyorum"

Magic Johnson, son iki yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors'ın kendisini korkutmadığını söyledi.

Magic Johnson, son iki yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors'ın kendisini korkutmadığını söyledi.

Johnson, Lakers'ın gelecek sezonun Batı Konferansı Finallerinde Warriors ile yüzleşmeye "gerçek anlamda bayılacaklarını" söyledi.

"Rekabeti ve en iyiyi kovalamayı seviyorum. Onlar da en iyileri, bu yüzden onlara karşı oynamak için sabırsızlanıyoruz."

Ve Lakers'ın şu anda Golden State Warriors'ı yenebileceğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, Magic şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Herkes, Golden State Warriors'ın tekrar kazanmasını bekler ama bu pozisyona ulaşabilirsek, onlarla Batı Konferansı Finallerinde oynamayı çok isterim. Ben bir rekabetçiyim, bu yüzden Golden State'den korkmuyorum. Golden State için endişelenmiyorum. Beni geceleri ayakta tutmuyorlar. Gerçekten sağlam, iyi ve zorlu bir ekibimiz olduğunu biliyorum. Ve şimdi kazanan adamlara sahibiz."

"LeBron James takımımıza şampiyonluk zihniyeti getiriyor. (Rajon) Rondo da öyle, Boston'la şampiyonluk kazanmıştı. Ve sonra JaVale McGee, Golden State için oynadı ve iki şampiyonluk kazanmıştı."


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