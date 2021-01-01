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Magic: "Durant, NBA'deki en durdurulamaz hücum gücü"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i "NBA'deki en durdurulamaz hücum gücü" olarak nitelendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i "NBA'deki en durdurulamaz hücum gücü" olarak nitelendirdi.

Sıralamasının kesin durumu tartışmaya açık olsa da, Magic, attığı bir tweet'te KD'ye oldukça güzel bir övgüde bulunarak, Nets süperstarını bugünün NBA'deki "en durdurulamaz hücum gücü" olarak tanımladı:

"NBA'in en durdurulamaz hücum gücü olan Kevin Durant ve iş ortağı Rich Kleiman ile dün gece yediğimiz yemekte çok iyi vakit geçirdik."

NBA'deki en iyi sezonlarından birini geçirmiş olan 32 yaşındaki Durant, aşil tendonu sakatlığından döndüğü senede, %53.7 şut isabeti ile 26.9 sayı, 7.1 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı.


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