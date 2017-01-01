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Magic, Dennis Smith Jr ile ilgileniyor

New York Post'tan Marc Berman'a göre, Orlando Magic'in, New York Knicks point guardı Dennis Smith Jr.'ı takaslamaya ilgi gösterdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Post'tan Marc Berman'a göre, Orlando Magic'in, New York Knicks point guardı Dennis Smith Jr.'ı takaslamaya ilgi gösterdiği bildirildi.

Magic'in veteran oyuncusu D.J. Augustin bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olacak. Eski Draft 1 numarası Markelle Fultz, 2017'de Philadelphia 76ers ile NBA'e girdiğinden beri sakatlanmaya eğilimliyken, Orlando, Fultz için bir sigorta poliçesi olarak Smith Jr. ile ilgilenebilir:

"Bir NBA kaynağına göre Orlando, Dennis Smith Jr.'a ilgi gösterdi. Bu yüzden Magic ile 8 ve 15 numaralı seçimleri değiştirirlerse, daha büyük bir anlaşma işe yarayabilir."

Smith Jr., NC State'ten 2017 Draftı'nda dokuzuncu sıradan seçilmişti. Dallas Mavericks, 2019'daki Kristaps Porzingis takasında, genç oyun kurucuyu Knicks'e takas etmişti.

DSJ, Mavs ve Knicks ile 12.5 sayı, 3.2 ribaund ve 4.5 asistlik NBA kariyer ortalamalarına sahip.


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