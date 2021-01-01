Magic: "Dennis Schröder, bir Laker değil"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, Dennis Schröder'ın Lakers ile uyum sağladığına inanmadığını belirtti.



Johnson, AM570 LA Sports isimli bir radyo programında şunları söyledi:



"Schröder'ın bir Laker olduğunu düşünmüyorum. Bu benim fikrim. Onu takımda tutup tutmayacaklarını bilmiyorum. İhtiyacımız olan kazanma zihniyetine ve tavrına sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunu bu seride gösterme şansı vardı ve bana göre bu seride başarısız oldu.



Lakin takımda kalırsa onu desteklerim, ama onun bir Laker olduğunu düşünmüyorum."



"KALMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ



Schröder, Los Angeles'ın Phoenix Suns'a karşı oynadığı playoff ilk turu serisinin 4. ve 5. maçlarında oldukça sıkıntı çekmiş, toplamda 3/22 şut isabetiyle 8 sayı ve 4 asist kaydedebilmişti.



Ancak bu yaz serbest oyuncu olmaya hazırlanan Alman point guard, Lakers'ta kalmayı çok istediğini belirtmişti:



"Takım, ligin en iyi iki oyuncusuna sahip. Burada kalmak ve bir şampiyonluk kazanmak istiyorum. Buna hiç kuşku yok. Bu parayla ilgili değil. Her şey yolunda giderse, önümüzdeki yıl bu noktaya geri dönüp bir şampiyonluk kazanacağız."



Sezonun başlarında Lakers'tan gelen dört yıllığı 80 milyon dolarlık uzatma kontratı teklifini reddettiği bildirilen Schröder, 61 normal sezon maçında 15.4 sayı, 5.8 asist ve 3.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



