Magic: "Clippers, Lakers'tan daha derin bir takım"

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson, LA Clippers'ın Lakers'tan daha derin bir takım olduğunu söyledi.



Johnson, "L.A. Savaşı"nın her iki taraftaki süperstarlar tarafından belirleneceğini ve Lakers'ın LeBron James'e ve All-Star takım arkadaşı Anthony Davis'i tamamlayabilmesi için "üçüncü bir skorere ihtiyacı olduğunu" belirtti:



"Adam adama bakarsanız, Clippers muhtemelen bench açısından Lakers'tan daha iyi. Ama Anthony Davis ve LeBron James, bence önemli olacaklar ve bu seriyi domine etmek zorunda kalacaklar. O zaman bu üçüncü skorere ihtiyacımız olacak."



Johnson yine de Lakers'ın "herkesten daha iyi oynadığını" iddia etti.



"OYUNLARIMIZ BİRBİRİNE ÇOK BENZİYOR"



James, 27 maçı çoğunlukla kasık sakatlığından dolayı kaçırdığı bir sezondan sonra, Johnson'a göre daha fazla point guard görevi üstlenerek "MVP tipi bir sezon geçiriyor". Bu durum, Lakers'ın önceki yaz kadrosuna kattığı Davis sayesinde gerçekleşmişti:



"Sahada koşup takım arkadaşlarımızı bir araya getirme konusunda yöntemlerimiz birbirine benziyor. Aynı şekilde şampiyonluklar da kazandık. Oyunlarımız birbirine çok benziyor, özellikle de, top artık çoğu zaman gerçek bir point guard olarak onun elinde. Onun için mutluyum."



