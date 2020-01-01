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Magic, "büyük olasılıkla" Gordon'ı takas edebilir!

Bir Doğu Konferansı yöneticisine göre, Orlando Magic forveti Aaron Gordon, 'büyük olasılıkla ölü sezonda takas edilecek.'

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir Doğu Konferansı yöneticisine göre, Orlando Magic forveti Aaron Gordon, 'büyük olasılıkla ölü sezonda takas edilecek.'

Forbes'ten Sean Deveney'e göre, yönetici şunları söyledi:

"Onu son takas tarihinden önce gerçekten göndermeye çalışıyorlardı, ancak karşılğında istedikleri varlıkları almıyorlardı. Yalnızca iki yıl kaldığı için, sözleşmeyi takaslamak daha kolay olacaktır. Muhtemelen takaslanacak en büyük isim kendisi. İyi bir kumar sayılabilir, henüz 24 yaşında."

Gordon, bu sezon 58 maçta 14.4 sayı, 7.6 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalamıştı.


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